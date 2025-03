Superguidatv.it - Grande Fratello, Lory del Santo e i provini ad alcuni concorrenti per una nuova serie | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

delentra nella casa per deiadinquilini per la sia prossimatv. Ecco cosa è successo., idiDelaideltorna alper una simpatica sorpresa ai coinquilini. La regista ed attrice è a caccia di nuovi talenti da inserire nellatv di prossima uscita. Per l’occasione la ex concorrente del GF ha deciso di fare deiconcoinquilini: si parte con Helena, Tommaso e Lorenzo. Come sono andati i?Ecco i