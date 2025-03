Isaechia.it - Grande Fratello: l’opinione di Isa sulla trentanovesima puntata

Leggi su Isaechia.it

L’immagine qui sopra rappresenta questa edizione delin modo perfetto.Da una parte una concorrente che fa del dialogo, delle parole, anche delle battute pungenti, il suo elemento distintivo e caratterizzante, e dall’altra parte un ragazzino (di quasi 30 anni in realtà) impunito che dall’inizio del programma ad ora non ha MAI smesso di inanellare brutture, cadute di stile e comportamenti da squalifica.Il ragazzino impunito è finalista, la concorrente che usa la dialettica è eliminata.E non solo, l’immagine qui sopra fotografa perfettamente l’attuale edizione perché rappresenta l’ENNESIMO, becero e vomitevole, escamotage per proteggere il suddetto ragazzino impunito cercando di pilotare e manipolare la realtà dei fatti.No, perché io davvero sono rimasta ALLIBITA.Io davvero inizio a chiedermi cosa ci sia intorno a Lorenzo Spolverato, perché una protezione a questi livelli mi sembra davvero INCOMPRENSIBILE.