Grande Fratello le pagelle del 13 marzo | Beatrice Luzzi contro tutti 3 la sorpresa di Lory Del Santo 9

Manca ormai poco alla finale e le puntate deldiventano sempre più avvincenti. Quella andata in onda giovedì 13non ha fatto eccezione. Tra triangoli d’amore, gelosie, duelli al femminile e un’inaspettatadiDel, i colpi di scena non sono mancati. Con il padrone di casa Alfonso Signorini come sempre pronto a punzecchiare e mettere in riga gli inquilini della casa più spiata d’Italia.Deltalentuosa regista. Voto: 9L’unico momento di leggerezza è stato offerto da un’ospite d’eccezione. A fare visita agli inquilini della casa delè arrivataDel, in missione speciale. La showgirl, ma anche attrice, cantante, sceneggiatrice e stasera in versione regista, ha aperto i casting per la seconda stagione della sua acclamata (e altrettanto derisa) fiction The Lady.