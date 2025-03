361magazine.com - Grande Fratello, il primo gesto social di Stefania post eliminazione

, le prime dichiarazioni diOrlando subito dopo l’dalla Casa più spiata d’Italia, la nota showgirl,Orlando è stata eliminata dalla Casa dove aver scoperto l’esito del televoto. La concorrente si è trovata in Nomination con Chiara ed Helena. Per la Orlando ieri è stata una puntata movimentata dal confronto con l’opinionista Beatrice Luzzi, al chiarimento con Giglio ed infine Lorenzo Spolverato.Leggi anche Rocco Cannavino in arte “Zio Rocco” alconquista con la sua brioche pandoroLe prime dichiarazioni dell’eliminataCon una stories Instagram,poche ore fa è tornata dai fan affermando: “Ragazzi sono tornata finalmente a casa, la mia casa che sembra tanto piccola rispetto a quella del GF. Volevo ringraziarvi di tutto, ho letto già qualche commento bellissimo, vi ringrazio per avermi seguita, vi ringrazio per avermi sostenuta, per avermi capita.