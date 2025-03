Metropolitanmagazine.it - Grande Fratello, il Codacons sta preparando un esposto per truffa aggravata in merito al televoto: Cosa sta succedendo

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ilstaunpercontro il. A riportare la notizia è Adnkronos; L’associazione dei consumatori ha infatti chiesto fare luce sul sistema di votazione., scatta l’delperIlstaun documento che, domani, presenterà alla procura della Repubblica di Milano per far luce sulla situazione riguardante ildel. La richiesta dell’Associazione dei Consumatori, infatti, è quella di far luce sulle dinamiche del voto avvenuto nel reality condotto da Alfonso Signorini. Su Adnkronos si legge:”A fare da detonatore sarebbero state le dichiarazioni rilasciate ieri dal conduttore Alfonso Signorini ai microfoni di ‘Striscia la Notizia’ nel corso della consegna del ‘Tapiro d’Oro’ per le polemiche suscitate dal programma”.