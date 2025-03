Superguidatv.it - Grande Fratello, Giglio contro Stefania Orlando e poi riabbraccia la mamma | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

nella casa del. Nell’ultima settimana i due si sono scontrati dopo le nomination, perchè?, faccia a faccia traNon scorre buon sangue tranella casa del. I due si ritrovano in puntata al centro di nuovo s– confronto. Il primo a parlare èche precisa: “sono venuto alperchè mi hanno chiamato e sono venuto per mettermi in discussione. Non ho bisogno di entrare in confessionale per delle clip pungenti, anzi cerco sempre di ragionare e dare un’opinione matura ed entrare nelle dinamiche. Non mi interessa screditare le altre persone per emergere, quindimi dispiace ma sono ancora qui”.Poi è la volta di: “quando mi ha detto per la terza volta che esprimo opinioni senza sapere, gli ho semplicemente detto che a differenza sua io le opinioni le esprimo.