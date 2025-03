Isaechia.it - Grande Fratello, ancora ascolti disastrosi anche ad un passo dalla finale: ecco quanto ha totalizzato la trentanovesima puntata

Leggi su Isaechia.it

È andata in onda ieri sera ladella nuova edizione del, il reality show condotto da Alfonso Signorini, con la giornalista Cesara Buonamici e l’attrice Beatrice Luzzi, protagonista della passata edizione, nelle vesti di opinioniste. In postazione social Rebecca Staffelli.Come saranno andati gliieri sera? Rai Uno ha offerto ai suoi affezionati telespettatori una nuovadell’ottava stagione di Che Dio ci aiuti, la popolare fiction con Francesca Chillemi ed Elena Sofia Ricci.per ila un. Il programma di Canale 5 non ha mai davvero ingranato. La fiction in onda sulle rete ammiraglia non conosce rivali. ‘Solo’ 1.913.000 spettatori hanno sintonizzato il telecomando su Canale 5, per uno share del 14.