Grande Fratello Alfonso Signorini fa dietrofront dopo il Tapiro d’oro a Striscia La Notizia | Lorenzo Spolverato non merita di essere eliminato

Ieri sera aLaè stato mandato in onda un servizio in cui Valerio Staffelli consegnava ilad. Il motivo? Il Codacons ha inviato qualche giorno fa una lettera a Piersilvio Berlusconi per chiedere che venissero presi provvedimenti contro ilalla luce dei comportamenti di alcuni protagonisti del reality, definiti “discutibili e al limite del rispetto della dignità umana”. Nel servizio diLaha però spiegato disolo il conduttore dele di nonsempre d’accordo con le decisioni prese dal suo team. Apriti cielo. In men che non si dica, sui social è scoppiato il putiferio. Molti utenti hanno accusatodi aver scaricato il suo team di lavoro soprattutto quando ha detto che fosse stato per lui avrebbe cacciatoa calci nel sedere.