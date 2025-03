Agi.it - Gran Premio di Melbourne: Ferrari e McLaren bene nelle prove libere, male le rivali

AGI - Tre spunti di riflessione al termine della prima giornata dinel GP di Formula 1 di. Il primo riguarda lache ha chiuso in prima posizione con Charles Leclerc, già terzo in mattinata, e che ha mostrato subito denti e muscoli nonostante il suo ingegnere di pista, Bryan Bozzi, gli abbia chiesto un'introduzione gentile sulle gomme. Il monegasco ha fermato il cronometro su sull'1:16.439 mostrandosi veloce e costante anche nella simulazione gara con gomme Medium. La prestazione di Leclerc ha fatto da contraltare a quella di Lewis Hamilton che ha accusato qualche problema in più, soprattuttoprime. Subito dietro lale duecon Oscar Piastri e Lando Norris con quest'ultimo che ha ben figurato in mattinata quando ha chiuso in prima posizione.