Graduatorie terza fascia ATA verso proroga CIAD al 30 maggio ma non è sufficiente | ecco perché Rilasciate solo circa 200mila certificazioni

Leggi su Orizzontescuola.it

In base alle ultime informazioni ricevute si vaunadi un mese per il conseguimento della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (), requisito necessario per non decadere dallediATA, permettendo agli aspiranti che anno presentato domanda con riserva di inserirsi a pieno titolo. L'articoloATA,al 30, ma non è