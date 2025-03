Scuolalink.it - Graduatorie interne di istituto docenti 2025/26: regole, punteggi e modelli

Leggi su Scuolalink.it

L’Ipotesi di Contratto per la mobilità del personale docente, ATA ed educativo per il triennio/28 introduce importanti novità riguardanti ledi. Queste, aggiornate annualmente, sono fondamentali per individuare eventualiperdenti posto in caso di riduzione dell’organico. Scadenze per la pubblicazione dellediIl dirigente scolastico è .di/26:Scuolalink.