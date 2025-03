Sportnews.eu - GP d’Australia, più Leclerc che Hamilton dopo le libere: che problemi ha Lewis

Leggi su Sportnews.eu

Quali sono le sensazioni in casa Ferrariil venerdì in pista per il GP, che ha visto le due rosse distanti in classifica. Le parole di.Il GPè cominciato, con le provedel venerdì che si sono svolte mentre noi dormivano ancora. Il fuso orario tra Roma e Melbourne è di quelli più estremi, con dieci ore di differenza tra l’Italia e la parte orientale dell’Australia, dove sorge l’Albert Park. La Ferrari ha chiuso al primo posto con Charlesla seconda sessione delle, sopravanzando le due McLaren di Oscar Piastri, idolo di casa, e Lando Norris. Ha concluso in quinta posizione invece, che sta dando l’impressione di dovere conoscere meglio la sua monoposto.GP, piùchele: cheha– sportnews.