Metropolitanmagazine.it - Gossip su Stefano De Martino avvistato a Napoli con Angela Nasti: l’indiscrezione bomba

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Le ultime voci in merito aDesono nate da una segnalazione condivisa dal noto profilo Instagram Very Inutil People, la quale raccontava appunto l’avvistamento diDeinsieme in uno studio dentistico di, con tanto di atteggiamenti ‘da coppia’. Le informazioni sembrerebbero tuttavia essere un po’ confuse, e secondo alcuni utenti il luogo dell’incontro non sarebbe stato lo studio del dentista ma lo studio di un dermatologo, mostrato anche dain una Instagram story. Insomma, una segnalazione da prendere inevitabilmente con le pinze, dato che al momento non vi è nessuna conferma reale di quanto affermato.Ciò che tuttavia continua ad alimentare ilè il fatto cheDenon si seguano nemmeno sui social.