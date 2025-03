Golf The Players Championship 2025 | McIlroy quarto dopo il primo giro in tre al comando

Leggi su Sportface.it

Ildel The, sospeso per oscurità ma senza grandi ripercussioni sulla parte alta della classifica, vede un terzetto alcon il punteggio di -6 formato dallo statunitense ex campione degli Us Open Lucas Glover, dal connazionale J.J. Spaun, e dal colombiano Camilo Villegas. Alle spalle dei primi tre c’è un gruppetto diisti alposto con -5, tra cui spicca Rory; insieme al nordirlandese ci sono anche gli statunitensi Akshay Bhatia, Billy Horschel e Max McGreevy, oltre all’australiano Min Woo Lee. McGreevy però deve ancora concludere il, pertanto potrebbe migliorare il suo score e appaiare Glover Spaun e Villegas in testa.Ad inseguire con quattro colpi sotto il par ci sono diversi atleti: l’argentino Emiliano Grillo, gli inglesi Aaron Rai e Laurie Canter, il tedesco Stephan Jaeger e gli americani Bud Cauley, Denny McCarthy, Chandler Phillips, Sam Ryder, Trey Mullinax e Rickie Fowler, già vincitore al The Playerdieci anni fa.