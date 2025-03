Gold Cup Glory per Inothewayurthinkin dopo aver vinto 100 1 Poniros a 2025 gare

Leggi su Justcalcio.com

-03-14 21:14:00 Giorni caldissimi in redazione!Una delle date più attese del calendario delle corse si è svolta venerdì con laCup Day a Cheltenham, dove Galopin des Champs, preferita da Galopin Des, mirava a diventare il quarto cavallo per vincere la gara tre volte.Nonostante le temperature di congelamento durante la notte, l’andatura è rimasta buona prima che l’ostacolo del trionfo JCB abbia iniziato una sequenza di settei primi due giorni del festival si sono svolti nel vecchio corso, l’azione di giovedì e venerdì ha avuto luogo nel nuovo corso.Resta al passo con i risultati di Cheltenham dall’ultimo giorno del festival, incluso il modo in cui ogni gara è finita, iniziando le probabilità e la reazione.La classe di Kargese racconta nella contea Cinque vittorie nella contea per Townend, otto per Mullins pic.