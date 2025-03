Inter-news.it - Godin: «Conte ti cambia dal primo anno! All’Inter persa finale»

L’ex difensore di Cagliari, Inter e Atletico Madrid Diegoha ricordato il suoal fianco di Antoniocon la maglia nerazzurra. Su Cronache di Spogliatoio l’uruguagio dedica parole al miele per l’allenatore del Napoli.ESPERIENZA – Uno dei difensori più grandi della storia del calcio sudamericano, Diego, ha ricordato i mesi passati da giocatore dell’Inter in questo modo: «, ricordi? Ilin cui ti allena, tila vita. Tanti calciatori dopo due anni con lui ffatica perché è estremamente esigente. Ma quando l’ho conosciuto, hato il mio modo di vedere il calcio. Non avevo mai avuto un allenatore come lui. Abbiamo sfiorato lo Scudetto e perso ladi Europa League. Ma soprattutto. Mi ha dato tanto fisicamente e tatticamente.Il suo modo di giocare è difficile da imparare, ma quando entri nei meccanismi diventi difficile da affrontare.