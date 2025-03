Game-experience.it - God of War, Sony celebra il 20° anniversario con la God of War Ragnarok Dark Odyssey Collection

i 20 anni di God of War con una serie di iniziative che faranno felici i fan della saga. Dal 20 marzo, tutti i possessori di God of Warsu PlayStation e PC riceveranno gratuitamente il, una collezione di skin e personalizzazioni ispirate alla storia della serie. Inoltre, i giocatori potranno acquistare merchandising esclusivo, tra cui un libro retrospettivo, vinili da collezione e un peluche di Jörmungandr. Lezioni includono anche una mostra d’arte dedicata e sconti sui titoli della saga per un periodo limitato.Ilsi ispira a una skin classica di God of War II e introduce un’estetica nera e oro perre l’. Il pacchetto include i seguenti contenuti (grazie al PlayStation Blog):Un set di armatura e skin per KratosCostumi per Atreus e FreyaNuove personalizzazioni estetiche per il Leviatano, le Lame del Caos e la Lancia DraupnirModelli esclusivi per scudi e accessoriL’aggiornamento permetterà inoltre di personalizzare aspetto e attacchi di armi e scudi, migliorando l’esperienza di gioco.