Gli USA ripensano anche all'AUKUS: Australia in allarme, sottomarini a rischio

L’AUKUS è un patto strategico trinazionale che coinvolge, Regno Unito e Stati Uniti stipulato durante la prima amministrazione Trump, che prevede di “approfondire la cooperazione diplomatica, di sicurezza e di difesa nella regione indo-pacifica”. Questo approfondimento prevede, oltre alla maggiore condivisione di informazioni e tecnologie, la costruzione dida attacco a propulsione nucleare (SSN) per l’secondo un piano predeterminato che prevede per il prossimo decennio l’arrivo di tre primi battelli classe Virginia (made in US) per la Royaln Navy, mentre nel frattempo Regno Unito e Stati Uniti (a partire dal 2027) cominceranno a effettuare la rotazione di SSN inper accelerare la familiarizzazione su questo tipo di battelli di forza lavoro, equipaggi e base industriale.