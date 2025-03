Ilprimatonazionale.it - Gli ultras del Rangers a Ibrox: “Fuori il woke, difendi l’Europa”

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 14 mar – La partita casalinga delFootball Club, noto semplicemente comeo Glasgow, contro la squadra turca del Fenerbahçe valida per gli ottavi di finale di Europa League è stata battezzata da una serie di striscioni che hanno suscitato indignazioni e scalpore, dalla Scozia alla Uefa. Striscioni anti-da parte deglidelSugli spalti occupati dal gruppodegli Union Bears, sono apparsi tre striscioni: “Tenetele ideologie straniere e“, mentre un terzo aggiunge: ““. Tre frasi che hanno fatto velocemente il giro del web e dei social suscitando l’indignazione di commentatori e tifosi. In genere la UEFA non vede di buon occhio i messaggi politici nelle partite delle proprie competizioni per club, ma ancora non è chiaro se seguiranno azioni su uno striscione in cui il messaggio è forte ma tendenzialmente “vago”: ciò che non è chiaro infatti è se il messaggio fosse rivolto ad una squadra “troppo” multietnica, oppure un monito su quella che sembra l’imminente cessione ad un miliardario americano, oppure una risposta agli storici rivali del Celtics che il mese scorso avevano esposto uno striscione di supporto alla causa palestinese.