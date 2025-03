Ilgiorno.it - Gli Stone Castle Studios, Finardi: “Il castello di Carimate un luogo unico. Da Pino Daniele a Dalla, dai Pooh a Mia Martini. Magia che non tornerà”

(Como) – Se fossimo negli Stati Uniti, aglidiavrebbero dedicato almeno un film, perché tra quelle mura sono nati alcuni tra i dischi più belli della musica italiana. Merito dell’intuizione di Antonio Casetta, fondatore della Bluebell e della Produttori Associati, che acquistò l’anticoedificato nel ‘300 dai Visconti per farne una sala d’incisione all’avanguardia, la più moderna in Europa, ma soprattutto creare unche consentisse agli artisti, ai musicisti e ai tecnici di vivere a stretto contatto in un ambiente isolato per dedicarsi alla realizzazione dei dischi in maniera totale, senza vincoli di orario. Così neldinacquero glie per dieci anni, dal 1977 al 1987, cantanti, gruppi e cantautori vennero a incidere qui i loro dischi più belli.