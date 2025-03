Ilrestodelcarlino.it - Gli spari al vice sindaco. Scagionata la moglie

Non si è trattato di un tentato omicidio, Giovanna Pompei non ha sparato contro il marito per ucciderlo, non c’era volontà omicida; ha solo provocato lesioni, un reato procedibile però su querela della vittima che in questo caso è il marito, ildi Acquasanta Luigi Capriotti, che non ha mai denunciato suaed insieme, anzi, hanno sempre sostenuto la tesi dell’incidente. Sulla base di ciò, il giudice delle udienze preliminari del tribunale di Ascoli Barbara Caponetti ieri mattina ha emesso una sentenza di "non doversi procedere per mancanza di querela" nei confronti della donna, dopo aver riqualificato il reato da tentato omicidio a lesioni personali. Non ci sta il procuratore di Ascoli Umberto Monti che nella precedente udienza aveva chiesto una condanna a 3 anni e 8 mesi tenendo conto che la donna aveva ottenuto un processo con rito abbreviato che in caso di condanna prevede lo sconto di un terzo della pena.