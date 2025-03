Lanazione.it - Gli screening oncologici in Toscana: gratuiti, facili, necessari

, di facile esecuzione, essenziali per la salute. Glisono interventi sanitari di prevenzione finalizzati alla diagnosi precoce del tumore o alla individuazione di alterazioni che possono precederne l’insorgenza. Si rivolgono a soggetti che non presentano disturbi, in fasce di età considerate potenzialmente a rischio e funzionano “a chiamata”: le persone sono invitate a partecipare, tramite lettera dall’Azienda USL di riferimento o dall’ISPRO, e l’adesione è volontaria. Si accede senza ricetta medica. Se l’esito risulta normale, sarà inviata una lettera a casa con la risposta; altrimenti seguirà contatto telefonico da personale qualificato per effettuare gli esami di approfondimento. Gliistituzionali sono: LOPER IL TUMORE DELLA MAMMELLA rivolto a: Donne di età compresa tra 50 e 69 anni, con intervallo di 2 anni, secondo quanto stabilito a livello nazionale dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA); Donne di età compresa tra 45 e 49 anni, con intervallo di 1 anno, in virtù delle disposizioni di estensione regionali Donne di età compresa tra i 70 e i 74 anni, con intervallo di 2 anni, in virtù delle disposizioni di estensione regionali La mammografia consiste in una radiografia del seno che utilizza dosi di raggi X molto basse.