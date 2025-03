Amica.it - Gli oli sono coccole per il viso

Delicati, nutrienti, lussuriosi: una vera coccola per il. I face oiluno dei prodotti di skincare più amati soprattutto nella stagione fredda, quando la pelle è più stressata, arida e fragile. Ma i benefici degli oli per ilvanno oltre l'idratazione, complici nuove e innovative formulazioni che aiutano anche a contrastare l'invecchiamento e la perdita di tono.Cosai face oil?Gli oli per ilpossvolgere due principali funzioni: emolliente e occlusiva, la capacità cioè di trattenere l'idratazione. Ogni tipologia contiene una combinazione di nutrienti essenziali e acidi grassi che rivitalizzano la pelle e riparano la barriera lipidica dello strato più esterno dell'epidermide, aiutando a contrastare la comparsa delle rughe e a illuminare l'incarnato.Le diverse tipologie di oli La stragrande maggioranza dei face oil contiene estratti vegetali combinati con sostanze nutrienti ed emollienti: dall'olio di cocco super nutriente a quello di rosmarino purificante, dalla rosa canina, ricco di antiossidanti, al jojoba, lenitivo ed emolliente, la scelta è ampissima.