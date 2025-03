Amica.it - Gli occhiali da sole di tendenza secondo le sfilate P/E 2025

Le collezioni della P/E 2025 dettano le prime regole di stile anche nella scelta degli occhiali da sole, svelando le montature più belle. Ecco i 12 modelli di tendenza per le sfilate. Qualche esempio? Chloé punta su occhiali da sole tondi in stile anni '70, Sportmax propone montature audaci e futuristiche sui toni del bianco, invece in passerella da Etro prevalgono modelli colorati. Valentino, gli occhiali da sole di tendenza sono rotondi e specchiati, mentre da Roberto Cavalli torna di moda la montature a mascherina in stile Y2K. Nel video di Amica.it, si scoprono anche i modelli di Coperni, Saint Laurent, Prada, Acne Studios, Stella McCartney, Loewe e Diesel.