Iltempo.it - Gli ex detenuti protagonisti di “Cesare deve morire” tornano sul luogo del delitto

Leggi su Iltempo.it

Le trame, le congiure, i rovesci militari e spirituali che contraddistinguono l'epopea narrata dagli storici antichi e dal Giuliodi Shakespeare, rivivono con intensità nuova, attraverso interpreti che, dal mondo barbarico del crimine riportano echi di sfide mortali e feroci lotte per il potere. La performance in programma sabato 15 marzo alle 17, proposta dalla Compagnia del Teatro Libero di Rebibbia ha per titolo “‘addamurì!”, il palco è quello dell'Area Sacra di largo Argentina, proprio lì dove avvenne l'omicidio del condottiere romano. Sotto la guida di Fabio Cavalli, idel celebre film “” dei fratelli Taviani, con Cavalli coautore e 'Orso d'oro al Festival di Berlino 2012,a far riflettere su temi quali la Repubblica, la Libertà, il Tirannicidio, la Congiura, l'Onore, il Tradimento.