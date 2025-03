Sport.quotidiano.net - Gli avversari dei biancorossi. Lamb e Redivo le bocche da fuoco

Leggi su Sport.quotidiano.net

Stefano Pillastrini ha creato un meccanismo efficace e produttivo. Cividale è stata una sorpresa negli scorsi anni ma ora non lo è più, perché la continuità ad altissimo livello non può essere casuale. La Gesteco è ormai una big. Il rendimento dei friulani in campionato è eccellente, come testimonia il quarto posto a 38 punti a -8 dalla capolista Udine. 19 vinte e 12 perse per una squadra che ha il quarto attacco del campionato (80.8 segnati, esattamente come Rimini) e la quarta valutazione (90.6). Friulani in basso, invece, per la percentuale da tre punti (33%, 13° posto) e per gli assist a partita (14.5, 15° posto). In campo il leader è Lucio(nella foto), autore del canestro della vittoria al Flaminio nel match d’andata. Per lui 17.5 punti e 3.9 assist, ma soprattutto una presenza totale nei momenti cruciali del match.