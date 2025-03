Ilnapolista.it - Gli ascolti tv della Serie A dimostrano che il calcio su Dazn non sfonda, l’esclusiva non basta

Glitvche ilsunonnonL’analisi dei dati deglitvA somiglia all’analisi del voto politico. Nei numeri, Trilussa docet, ciascuno può riuscire a trovare una chiave di lettura positiva per il proprio tornaconto. Però quel che appare a un occhio non partigiano è che – sempre seguendo la metafora politica – ilin tv in esclusiva sunon. Nelle ultime quindici giornate, solo una volta si è superata la soglia dei due milioni telespettatori ed è avvenuto alla 21esima giornata con Juventus-Milan che ha fatto registrare un ascolto medio di circa 2,1 milioni di spettatori. Ma, attenzione, si trattava di una partita trasmessa in chiaro. Dettaglio non da poco. È impressionante il dato di Lazio-Inter16esima giornata, altra partita trasmessa in chiaro: ascolto medio di circa 1,3 milioni di spettatori.