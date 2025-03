Ilfattoquotidiano.it - Giustizia, il sottosegretario Delmastro boccia la riforma Nordio: “Mi piace solo il sorteggio. Così i pm divoreranno i giudici”. Le opposizioni: “Se ne vada”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Dare ai pubblici ministeri un proprio Csm è un errore strategico che, per eterogenesi dei fini, si rivolterà contro. I pm, prima di divorare i politici, andranno a divorare i. L’unica cosa figa dellaè ildei togati al Csm, basta”. Are clamorosamente laè ilallaAndreain quella che il quotidiano definisce una “chiacchierata confidenziale”. Per l’esponente di Fratelli d’Italia, condannato il 20 febbraio scorso per rivelazione di segreto d’ufficio nell’ambito della vicenda dell’anarchico Alfredo Cospito, “c’è un rischio nel doppio Csm. O si va fino in fondo e si porta il pm sotto l’esecutivo, come avviene in tanti Paesi, oppure gli si toglie il potere di impulso sulle indagini”., secondo il giornale, appare poco convinto anche su un altro punto fondamentale dellacostituzionale pensata dal ministro delladel suo governo, ovvero l’istituzione di un’Alta corte disciplinare.