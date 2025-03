Abruzzo24ore.tv - Giunta: i principali provvedimenti adottati nella seduta del 14 marzo

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Pescara - Laregionale, presieduta dal presidente Marco Marsilio, su proposta dell’assessore all’Istruzione ed all’Università, Roberto Santangelo, ha riconosciuto la legittimità del debito fuori bilancio per il risarcimento di complessivi 2 milioni di euro, a seguito di una sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila del novembre 2023, in relazione a cinque posizioni tra famigliari delle vittime e feriti nel crollo della Casa dello studente. Su iniziativa del vicepresidente ed assessore con delega alla caccia, Emanuele Imprudente, approvato il nuovo Disciplinare per la caccia di selezione al cinghiale. La caccia di selezione è un valido strumento per aumentare il prelievo dei cinghiali e ridurre i danni causati dalla specie. La caccia di selezione al cinghiale è svolta esclusivamente nel territorio sottoposto a gestione venatoria, all’interno di un arco temporale stabilito anche al di fuori dei periodi e degli orari previsti dalla legge, previa acquisizione di parere dell’Istituto.