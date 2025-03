Ilrestodelcarlino.it - Giulia sul trono regionale della boxe: "Questa è la mia rivincita nella vita"

Una promessa. ÈCocchi, 21 anni, di San Giovanni in Persiceto, che sta emergendo nel panorama del pugilato. Gareggiacategoria ‘Elite 53 chilogrammi’ ed è stata prima classificata al torneoEmilia Romagna.si allenapalestraPersicetanae il suo istruttore è Gennaro Di Lorenzo. "Mi sono avvicinata alla– racconta– per via del mio carattere. Ho passato anni piuttosto turbolenti e ho iniziato a praticare questo sport come forma di riscatto personale. Per iniziare un nuovo ciclomia. Ho necessità di scaricarmi epalestra ho trovato il modo per farlo". Lanon è la sola passione di, perché si occupa di animazione per bambini in occasione di eventi, come i matrimoni. Ed è amante dei cani tanto che fa volontariato nei canili occupandosi dei cani abbandonati.