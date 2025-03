Isaechia.it - Giulia De Lellis prima e dopo: ecco a quali interventi estetici si sarebbe sottoposta secondo Urtis

Leggi su Isaechia.it

Jenny, chirurgo estetico delle celebrità che ha partecipato alla quinta e alla sesta edizione del Grande Fratello Vip ha rivelatoil suo parere, sono stati glicui si èDe.Influencer da più di cinque milioni di follower su Instagram,è divenuta nota nel 2016 partecipando, intà di corteggiatrice, a Uomini e Donne. Proprio nel dating show di Maria De Filippi fu scelta dal tronista Andrea Damante, con il quale iniziò una storia d’amore terminata nel 2018.ha anche partecipato al Grande Fratello Vip ed ha prestato il volto per brand molto conosciuti a livello internazionale. Nel 2019,la rottura con Damante, l’influencer ha pubblicato il libro Le corna stanno bene su tutto. Poi ha debuttato come conduttrice nel 2021 al timone di Love Island, passando poi alla conduzione di Call of Beauty e del format Amore alla prova – la crisi del settimo anno, entrambi in onda su Real Time.