Giubileo Robin Hood colpisce ancora | smontate le panchine anti clochard

“Che siano smart lock, sfratti o divisorili saboterà. Alla vostra sicurezza rispondiamo con la solidarietà”. Gli attivisti dicolpisconoa Roma. Dopo gli smart lock ora è la volta delleposizionate davalla stazione Termini nel nuovo piazzale dei Cinquecento. “Nel 2024 – spiegano gli attivisti – sono state circa 400 le morti per freddo in tutto il Paese. A fronte di questi numeri la scelta delle autorità per il ripristino del piazzale della stazione Termini è stata molto semplice: allontanare i bisognosi non consoni secondo i criteri del security design. Poche settimane fa sono spuntati i divisori metallici sulle 19nel piazzale davalla stazione Termini a Piazza dei Cinquecento. Le chiamanoperché impediscono a chi ha la sfortuna di vivere in strada di dormici comodamente.