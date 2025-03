Ilgiorno.it - Giù le barriere architettoniche della linea verde

Leggi su Ilgiorno.it

Operazione accessibilità e abbattimentonelle stazionimetropolitana, conto alla rovescia per la "fase due" in Martesana: lavori al via in aprile alla stazione di Villa Pompea, si proseguirà nei mesi successivi a Cascina Antonietta, a Cascina Burrona e, per interventi di completamento rispetto a quanto già fatto negli anni scorsi con il piano periferie, anche a Vimodrone e Cernusco, Cassina de Pecchi e Gessate, oltre che negli scali di Cologno. Nei tre scali periferici di Gorgonzola (Villa Pompea e Cascina Antonietta) e Vimodrone (Burrona) i tre interventi maggiormente cospicui e radicali: restyling generale struttura, risanamento in banchina, rifacimento bagni, installazione di ascensori per disabili, due per stazione, realizzazione di percorsi tattili e, a Villa Pompea e Cascina Burrona, di rampe di accesso.