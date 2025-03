Tarantinitime.it - Giro di vite dei Carabinieri, denunce e sequestri di droga

Tarantini Time QuotidianoProseguono i servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale di Taranto, finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati.Nei giorni scorsi, idella Compagnia di Taranto e quelli della Compagnia di Martina Franca, coadiuvati in fase esecutiva da quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo coordinato del territorio,che ha interessato il comune di Taranto nei quartieri di Lama, San Vito e Talsano, nonché i comuni di Leporano, San Giorgio Jonico, Grottaglie Monteiasi, Montemesola e Martina Franca, finalizzato ad aumentare il livello di sicurezza nelle zone rurali e costiere a ridosso del capoluogo jonico.Dalla Murgia Tarantina alla zona alta della litoranea salentina, i servizi a largo raggio sono stati orientati alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori presso le cosiddette proprietà stagionali estive quali trulli, ville in campagna o al mare spesso incustoditi in questi periodi dell’anno, senza tralasciare verifiche finalizzate al rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e al contrasto dello sfruttamento del lavoro nero.