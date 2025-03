Ilgiorno.it - Giovani e studenti fragili?

Nappo* Latà degliè un tema complesso. Sebbene ogni generazione abbia affrontato le proprie sfide, alcuni aspetti della vita fra coetanei possono portare a unatà emotiva e psicologica più evidenziata rispetto al passato. È importante distinguere tratà come vulnerabilità età come vantaggio di crescita. Ragazze e ragazzi oggi crescono in una condizione di grande competitività, soprattutto sui social media dove l’immagine di sé viene esposta e misurata. Il desiderio di apparire “perfetti” può generare stress, ansia e insoddisfazione, alimentando un senso dità emotiva. La salute mentale è divenuta un tema centrale nella società. Isembrano fronteggiare una crescente incidenza di disturbi come inquietudine, depressione e solitudine in parte dovuti alle sfide collegate all’incertezza economica, ai cambiamenti sociali e alle difficoltà relazionali.