Giornata mondiale del sonno dagli Sleep Influencer allo Sleeping streamer | adesso anche dormire è un lavoro

L’ultimo lusso dei nostri tempi? Forse, una buona notte di. C’è chi ricorre agli integratori, chi non chiude occhio senza rumore bianco in sottofondo, chi aspetta il weekend – o addirittura le vacanze! – per recuperare la stzza arretrata e fare finalmente quelle otto ore filate dicosì importanti per la nostra salute. E c’è perfino chi ha deciso di fare delil suo mestiere: benvenuti nell’era degliingè unNon stupisce quindi che, in tempi di sonni agitati, sui social siano nati veri e propri. Esattamente come fanno i beautycon creme e rossetti, gliprovano e recensiscono materassi, integratori per il, gadget e testano in prima persona i trucchi per addormentarsi velocemente, per poi parlarne alla community.