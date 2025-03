Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni sfiora il 30%, sondaggio Dire-Tecné: c'è un crollo clamoroso a sinistra, le cifre

continua a volare nei sondaggi. Stando alle ultime rilevazioni di, Fratelli d'Italia fa un balzo in avanti nei gradimenti degli italiani. Il partito guidato dal presidente del Consiglio conquista lo 0,1% rispetto alla scorsa settimana e si piazza così al 29,9%. Vicinissimo a quota 30. Ottimi risultati anche per Forza Italia. Il movimento politico con a capo il ministro degli Esteri Antonio Tajani sale dello 0,2% e si attesta così all'11,5%. La Lega di Matteo Salvini, invece, cala dello 0,1% e si piazza così all'8%. Il centro, invece, continua a navigare a vista. Il Partito democratico, che resta comunque il leader tra le opposizioni, perde ancora consensi. Elly Schlein, infatti, vede il dato crollare dello 0,2%. In questo momento, quindi, il Nazareno è dato al 22,2%.