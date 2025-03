Udine20.it - Giorgia Fumo sabato 15 marzo 2025 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Ingegnere, improvvisatrice teatrale e stand-up comedienne,è uno dei nuovi nomi di punta della scena comica italiana. Nata nel 1986 a Roma, cresciuta in Sardegna e formatasi a Pisa,ha condotto in maniera brillante due vite parallele: consulente di Marketing Intelligence di giorno, comica e improvvisatrice teatrale di notte.Inizia a fare Stand Up comedy nel 2019, arriva sul palco dello Zelig di Milano e anche la televisione si accorge subito di lei: per 4 stagioni consecutive è nel cast di Stand Up Comedy su Comedy Central, poi nel cast de Il Giovane OLD su Rai 2 e nel 2022 è una delle protagoniste della finale di Italia’s Got Talent. Dai palchi della tv ai palcoscenici dei principali teatri italiani il passo è breve esi è riconfermata anche live, registrando il consenso del pubblico e della critica a ogni replica.