Gioielli in mostra alla fiera. Fa' la cosa giusta

La scorsa settimana c’erano stati i Percorsi di Primavera, che ad Abbiategrasso avevano visto la partecipazione di un nutrito gruppo di visitatori per l’iniziativa Castello delle Dame: a partire da oggi, 14 marzo, e poi sino a domenica il Comune di Abbiategrasso si rimette in vetrina partecipando“Fa’ la!” che nell’edizione 2025 viene allestita al polo di Milano-Rho, all’interno dello spazio espositivo di Tra Navigli e Ticino, di cui il Comune di Abbiategrasso è capofila. Abbiategrasso sarà presente nel padiglione 16 allo stand E2 aMilano Rho con l’obiettivo di promuovere il territorio e valorizzare le sue eccellenze. Tra Navigli e Ticino, infatti, è la realtà nata con l’obiettivo di tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, culturale e turistico dell’area compresa tra i Navigli e il fiume Ticino, con un’attenzione particolaresostenibilità e al turismo responsabile: "La partecipazione del nostro Comune a questa importante iniziativa rappresenta un’opportunità per far conoscere il territorio dell’Abbiatense, del Magentino, del Castanese e dei Comuni a sud di Milano, le sue bellezze naturali, la sua storia e le sue tradizioni.