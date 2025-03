Ilgiorno.it - Gintoneria, Stefania Nobile e gli arresti domiciliari: nessun ricorso al Tribunale Riesame

Milano, 14 marzo 2025 -, la figlia di Wanna Marchi, ha deciso di non ricorrere aldelcontro la misura cautelare deidopo l'arresto, lo scorso 4 marzo, assieme all'ex compagno Davide Lacerenza nell'inchiesta che vede al centro un presunto giro di prostituzione e droga alladi Milano e nel privé La Malmaison. "Abbiamo deciso - spiega l'avvocato Liborio Cataliotti - concordemente di non impugnare la misura cautelare, per dare modo agli inquirenti di verificare previamente rispetto alla istanza “de libertate” l'assoluta assenza di profitti personali diretti od indiretti da parte di". Solo dopo che "saranno terminate e che saranno definitivamente ostensibili alla difesa", ha aggiunto il difensore, "prenderemo atto delle risultanze istruttorie finali, confidando che esse confermino quanto introduttivamente, nella presente comunicazione, affermato".