Lookdavip.tgcom24.it - Gigi e Bella Hadid, sempre meno défilé: ecco a chi si sono “concesse”

Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

ti fai vedere, più tieni alta la curiosità. Una legge di mercato semplice mavera, che si applica anche alle. modelle. In un mare di volti sconosciuti che affollano i backstage stagione dopo stagione, le poche che davvero contano selezionano con cura i brand con cui collaborare. Le scelte variano in base ai rapporti con gli stilisti oppure, perché no, al guadagno. Due tra le top più amate e richieste, le sorellepresenti ai, creando hype ogni volta che si presentano in passerella. Quanto valgono?in una campagna Versace del 2022ha 29 anni, la sorellane ha 28: con pochi mesi di differenza,cresciute in simbiosi, allevate dalla mamma-manager Yolanda. Le due hanno fatto tutto insieme e oradue delle top model più famose di