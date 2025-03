Velvetgossip.it - Gianluca Vacchi svela il suo jet privato da sogno: un lusso da milioni di euro

, imprenditore e influencer di fama mondiale, ha recentemente condiviso sui social il suo ultimo acquisto: un aereodache rappresenta il culmine di un lifestyle lussuoso e affermato. A 57 anni,non è nuovo a spese folli e investimenti audaci, ma il suo nuovo jet, un Bombardier Global Express XRS, rappresenta un vero e proprio status symbol nel mondo dell’aviazione privata.Acquistato lo scorso gennaio, il Bombardier Global Express XRS è un jet di alta gamma prodotto dalla canadese Bombardier Aerospace, noto per la sua eleganza e le prestazioni eccezionali. Il prezzo di questo gioiello dell’aviazione varia tra i 50 e i 70di, una cifra che riflette non solo il valore intrinseco dell’aereo, ma anche le personalizzazioni che lo rendono unico. Non è un caso che celebrities del calibro di Cristiano Ronaldo abbiano scelto lo stesso modello per i loro viaggi, sottolineando quanto sia ambito tra le stelle del firmamento.