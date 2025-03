Thesocialpost.it - Gianfranco Fini: “Per difendere l’Europa ci vogliono le armi, non i fiori”

, ospite ad Agorà su Rai 3, ha espresso la sua visione sulla necessità di una difesa europea più forte, rispondendo alle critiche della sinistra contraria alle: “Capisco chi dice no, ma come la difendi, con i? Per difendersi cile, è difficile dirlo ma è la verità”.Leggi anche: Ucraina, Vannacci risponde a: “Le persone di destra devono stare con Kiev? Non riconosce un ombrello da un fucile”La posizione sui dazi e l’Unione europeaCommentando le tensioni commerciali con gli Stati Uniti,ha difeso la risposta dell’Unione europea ai dazi imposti, sottolineando l’imprevedibilità delle dichiarazioni di Donald Trump: “Un giorno dice una cosa, il giorno dopo non sempre la ripete”.Ucraina e politica esteraSulla guerra in Ucraina, l’ex ministro ha ribadito il sostegno dell’Italia all’Occidente e al popolo ucraino, elogiando la posizione del governo Meloni: “Si può dire tutto del governo, ma non ha avuto esitazioni a schierarsi dalla parte giusta”.