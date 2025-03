Lanazione.it - Gian Giacomo Gellini è il nuovo Presidente di Ance Arezzo

, 14 marzo 2025 –è ildi, la Sezione Costruttori Edili della Delegazione didi Confindustria Toscana Sud. Eletto nel corso dell’assemblea dei soci di ieri sera, succede ad Igor Michele Magini e ricoprirà la carica per i prossimi 4 anni. Aretino, classe 1976,è titolare di C.A.B srl e di altre aziende operanti nel settore delle infrastrutture stradali e della produzione di conglomerati bituminosi in Toscana e in Ghana. Il neosi è laureato in Ingegneria gestionale-finanziaria presso il Politecnico di Milano, con esperienza di un anno presso la Wollongong International University (New South Wales – Australia) e MBA con focus in Piccole Medie Imprese presso la SDA Bocconi.vanta una lunga esperienza confindustriale, iniziata con la presidenza del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustrianel 2007 e proseguita con la presidenza del Gruppo Giovani regionale per poi arrivare alla vice presidenza nazionale.