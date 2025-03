Ghost Rider – Spirito di vendetta | dal cast al sequel tutte le curiosità sul film

Leggi su Cinefilos.it

di: dalallesulNegli anni la Marvel ha abituato i suoi spettatori alle trasposizioni cinematografiche dei suoi supereroi più noti. Tra questi, pur non facendo parte del Marvel Cinematic Universe, uno dei più affascinanti rimane certamente, il motociclista maledetto in lotta contro il male. Particolarmente controverso per i suoi metodi, il personaggio ha ottenuto un primoa lui dedicato nel 2007. Nel 2012 è invece stato realizzato undal titolodi(qui la recensione), diretto da Mark Neveldine e Brian Taylor, con una sceneggiatura firmata tra gli altri da David S. Goyer, già celebre per la trilogia su Blade e Il cavaliere oscuro.Pur essendo considerato un seguito del primo, questo presenta in realtà untotalmente differente ad eccezione del protagonista, nonché un’ambientazione diversa e alcune incongruenze rispetto alla trama del precedente capitolo.