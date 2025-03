Quotidiano.net - Ghali spiazza con ‘Maneskin’: le accuse di misoginia e i fan della band sul piede di guerra

Milano, 14 marzo 2025 – Mai dormire se si è fan di. Il nuovo singolo arriva nella notte e turba i sonni di molti. A partite dal titolo,. Avete presente ‘Casa mia’ (Sanremo 2024), o l’ultimo lavoro, ‘Niente panico’? Con la canzone rilasciata stanotte il rapper milanese cambia completamente direzione e torna alla trap. Il beat diventa sincopato, il contenuto si adegua, il linguaggio si abbassa. Le “troie” finiscono nel ritornello che solleva più di una polemica sui social. Non c'è né fratello né khoya Qua quando c'è il soldo, c'è sempre il demonio (Sto) Non ho bisogno di una troia Sono ciò di cui una troia ha bisogno (Sto) Un altro giro di boa Sto nella mia bolla, sto nella mia woah (Sto) Lei c'ha sempre più voglia E quando c'ha voglia, mi trova d'accordo (Okay). “Non ci stiamo soffermando abbastanza sullo slur misogino del testonuova canzone di– sbotta Anna su X – No, non va bene e non bisogna accettarlo solo perché è lui”.