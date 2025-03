Lortica.it - Ghali apre il tour estivo a Cortona Comics: primo live del nuovo album

Il rapper si esibirà il 31 maggio allo stadio comunale, dando il via allanée nazionalesarà il protagonista del concerto di. Sabato 31 maggio, il rapper salirà sul palco dello stadio comunale diper inaugurare il suo, presentando per la prima volta dal vivo il suo.L’evento, organizzato dal Comune ditramiteSviluppo, in collaborazione con il Mengo Music Fest, è ormai un appuntamento fisso che attrae migliaia di giovani da tre anni. La tappa cortonese, ospitata nello stadio “Santi Tiezzi”, segna l’inizio di un viaggio musicale che porterànei principali festival estivi italiani.Reduce dal successo nei palasport, con tre sold out all’Unipol Forum di Milano, l’artista ha annunciato oggi il “– Summer2025”, una serie di 11 concerti all’aperto nei mesi di luglio e agosto, prodotti da Vivo Concerti.