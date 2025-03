Lanazione.it - Gestione illegale di rifiuti, sequestrata un’area in città: denunciati tre imprenditori

Grosseto, 14 marzo 2025 – Ancora una discarica non autorizzata in. Che, fortunatamente, è stata scoperta dal nucleo investigativo dei carabinieri forestali di Grosseto. L’intervento rientra nel più ampio controllo dei cantieri edili in, che in questo ultimo anno si sono moltiplicati anche grazie alle agevolazioni governative del 110 per cento. I militari, nei giorni scorsi, hanno scoperto, che è nella zona urbanizzata, che era stata utilizzata illecitamente come sito di deposito definitivo di“cosiddetti” speciali, costituiti da terre e rocce da scavo. Sul posto i militari hanno accertato che il materiale, circa 450 metri cubi, era privo di qualsiasi certificazione, quella relativa all’assenza di sostanze inquinanti. Non vi era inoltre traccia di alcun progetto relativo alle modalità di riutilizzo del materiale che, dalla nuova normativa, può e deve essere riutilizzato anche in edilizia.