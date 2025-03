Liberoquotidiano.it - Gerusalemme, 80mila musulmani pregano alla moschea di Al Aqsa

fedelisi sono raccolti in preghiera a, in Israele, nell'area delladi Al, nella Spianata delle Moschee (il Monte del Termpio per gli ebrei), in occasione del secondo venerdì del mese sacro del Ramadan. L'area era presidiata dalle forze di sicurezza israeliane e non si sono registrati incidenti. Le autorità dello stato ebraico hanno consentito l'ingresso asolo agli uomini sopra i 55 anni e alle donne sopra i 50, per chi proviene dai territori palestinesi della Cisgiordania. La preghiera del venerdì arriva in un momento di grande tensione tra israeliani e palestinesi, con la fase due del cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi ancora in discussione e con frequenti operazioni dell'Idf contro i gruppi armati della West Bank.