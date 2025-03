Ilfattoquotidiano.it - Germania, ok dei Verdi al piano di Merz per difesa e infrastrutture. La Corte costituzionale: può decidere il Parlamento uscente

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il cancelliere tedesco in pectore Friedrichha annunciato l’accordo con il gruppo parlamentare deiper modificare il freno al debito inserito nella Costituzione tedesca e sbloccare 500 miliardi di investimenti per la, lee i Laender. Ihanno ottenuto un finanziamento da 100 miliardi per il fondo per il clima (soldi tratti dal fondo per le) nel corso dei prossimi dodici anni. Il pacchetto finanziario dovrà ora essere approvato dal Bundestag attuale, quello, nella seduta straordinaria in programma martedì prossimo: laha nel frattempo ritenuto infondati i ricorsi di Afd e Linke che ritenevano illegittima e antidemocratica la convocazione straordinaria del vecchio. Serve una maggioranza dei due terzi, motivo per cui l’unione Cdu-Csu e la Spd hanno appunto bisogno dei voti dei